Ufficiale: la Fiorentina presenterà Gattuso il prossimo 12 luglio

Il club gigliato comunica sui propri canali social la data della presentazione del nuovo tecnico viola

Come vi avevamo raccontato ieri, la Fiorentina presenterà a stampa e tifosi Gennaro Gattuso nella giornata del 12 luglio, quattro giorni prima della partenza della truppa viola per il ritiro di Moena (in programma dal 17 al 31 luglio). Finalmente il tecnico calabrese non solo potrà parlare da nuovo mister gigliato, ma tornerà anche ad interloquire con i media, dopo il silenzio stampa imposto a tutti i suoi tesserati dal Napoli dal marzo 2021.