La stagione 21-22 riparte il 9/7. C’è la data della presentazione di Gattuso

Ecco le date della ripresa dei lavori per la Fiorentina, che ha comunicato il giorno della conferenza stampa di Mister Gattuso

Come apprende la nostra redazione, Mister Gattuso, dopo la visita a Firenze, lascerà la città in serata. La ripresa delle attività per la squadra, ad eccezione dei nazionali (sudamericani), è prevista per il 9 luglio, mentre la conferenza stampa di presentazione di Gattuso sarà lunedì 12 luglio, in orario da definire.