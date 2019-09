Ufficiale – Gori si trasferisce in Serie C, all’Arezzo: la formula

Come vi avevamo anticipato in serata (LEGGI), l’attaccante classe ’99 Gabriele Gori passa in prestito all’Arezzo. A seguire il comunicato pubblicato su violachannel con cui si ufficializza l’operazione: “La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Gori all’S.S. Arezzo 1923”.