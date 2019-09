Gori, futuro in prestito opzione plausibile. Ma prima il rinnovo con i viola

Il futuro di Gabriele Gori è ancora da decifrare a poche ore dalla fine del mercato. L’attaccante viola è stato accostato a diverse formazioni soprattutto in Serie B, ma è ancora in attesa di scoprire la sua prossima avventura. I viola sono disposti a darlo nuovamente in prestito, ma prima dovrà rinnovare il suo contratto con il club fino al 2023. Nel frattempo, come raccolto dalla nostra redazione, il ragazzo è al Centro Sportivo della Fiorentina per discutere del suo futuro.