UFFICIALE: Fiorentina-Inter rinviata a causa del malore occorso a Bove

"La partita non riprenderà e viene rinviata a data da destinarsi. A gioco interrotto Bove è crollato a terra ed è subito parsa molto seria la situazione. Un'ambulanza ha portato via il giocatore, si aspettano notizie". Lo scrive la Lega Serie A in una nota ufficiale a proposito di quanto è capitato al Franchi, con Bove che ha accusato un malore ed è stato portato d'urgenza all'ospedale.