UFFICIALE – Ecco il numero degli abbonati 2022/2023

La campagna abbonamenti è partita di slancio e si è conclusa proprio con l'inizio del campionato che vede la Fiorentina giocare in casa contro la Cremonese. Come di consueto nell’intervallo la società viola ha comunicato il numero dei tifosi presenti oggi al Franchi e anche ufficializzato il numero totale degli abbonati alla stagione 2022/2023. Contro i grigiorossi di Alvini gli spettatori totali sono 34.461, mentre gli abbonamenti emessi, ad oggi, sono 21.325 (per un incasso di 304.354,00 Euro). I biglietti emessi per Fiorentina-Cremonese sono stati 13.136.