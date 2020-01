Ufficiale: Beloko, l’esperienza (flop) al Gent è finita. Torna a Firenze

Un’esperienza di cinque mesi senza collezionare neanche 1′ in prima squadra. Si è rivelato un flop il trasferimento in prestito di Nicky Beloko al Gent, nel campionato belga. Il centrocampista classe 2000, che aveva esordito l’anno scorso in Serie A con Montella, non ha mai trovato spazio se non nella squadra riserve e così le parti hanno deciso consensualmente di interrompere il prestito. L’ufficialità è arrivata pochi minuti fa: “Il contratto è stato risolto in anticipo” ha scritto il Gent. Beloko tornerà dunque alla Fiorentina che, presumibilmente, cercherà per lui una nuova collocazione. VIOLA IN PRESTITO, IL BILANCIO DI META’ STAGIONE

