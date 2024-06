Ufficiale anche la data dell’amichevole con il Grosseto. Ecco il giorno

" Anche quest'anno arriva il regalo per tutti i tifosi biancorossi, in attesa dell’inizio del campionato. Lunedì 5 Agosto allo Stadio Carlo Zecchini il Grosseto riceverà la Fiorentina di mister Raffaele Palladino in un’amichevole ufficiale. Fischio di inizio dell’imperdibile evento ore 20.00. I biglietti saranno in vendita a partire da Lunedì 1 luglio presso il Centro Sportivo di Roselle, nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli."