Udinese k.o., festa sotto la curva e… giorno libero: clima disteso pre-Basilea

Come spesso succede dopo le vittorie, Vincenzo Italiano ha concesso alla Fiorentina un giorno libero e dunque oggi la squadra non si allenerà al centro sportivo Davide Astori. La preparazione della cruciale sfida di ritorno sul campo del Basilea, che partirà con un gol di vantaggio, comincerà domani, all'antivigilia. Una scelta decisa da parte del tecnico, apparso battagliero sotto la curva e molto sicuro di sé nonostante la sconfitta nella gara d'andata contro gli svizzeri. L'atmosfera sembra distesa dopo che Terzic e Jovic si sono scusati per la condivisione di un post contro l'allenatore: se non fisicamente, la Fiorentina si presenterà al St. Jakob's Park mentalmente serena contro un Basilea che in campionato ha rimediato un sorprendente 6-1 dal San Gallo.