Come comunica la Fiorentina domani, venerdì 28 febbraio, alle ore 14:00, all’interno della Sala stampa “Manuela Righini” dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Giuseppe Iachini. Dunque classico programma di vigilia in vista della trasferta alla Dacia Arena con l’Udinese che al momento rimane in programma per sabato alle 18 a porte chiuse. LA DESIGNAZIONE ARBITRALE