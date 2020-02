Tecnicamente non è arrivata anche l’ufficialità del fatto che Udinese-Fiorentina si disputerà sabato alle ore 18 (come da programma) a porte chiuse. Ma ormai tutti i segnali vanno in questa direzione, compresa la comunicazione dell’Aia sulle designazioni arbitrali. Alla Dacia Arena il fischietto sarà Fabbri mentre al Var ci sarà Chiffi.

UDINESE – FIORENTINA Sabato 29/02 h. 18.00

FABBRI

TOLFO – IMPERIALE

IV: PICCININI

VAR: CHIFFI

AVAR: PERETTI

LE DESIGNAZIONI COMPLETE DELLA 26° GIORNATA