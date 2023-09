L'Italia Under 21 batte la Turchia per 2 reti a zero. Vittoria importante per la qualificazione ai prossimi Europei. In gol Miretti nel recupero del primo tempo e Nasti nel finale.

L'Italia Under 21 batte la Turchia per 2 reti a zero. Vittoria importante per la qualificazione ai prossimi Europei. In gol Miretti nel recupero del primo tempo e Nasti nel finale. Mentre Kayode non è entrato nemmeno un minuto. Il terzino destro, quindi, tornerà fresco da Italiano.