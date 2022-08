Twente, caccia al biglietto per la sfida ad ACF: il club denuncia i bagarini

I tifosi del Twente hanno polverizzato gli ultimi biglietti messi in vendita dalla società olandese questa mattina dopo la fase di prevendita riservata ai soli abbonati per la sfida di giovedì contro la Fiorentina. Sarà dunque tutto esaurito per il ritorno di Conference League. La richiesta per l'affascinante, però, preliminare europeo ha portato una richiesta di biglietti maggiore rispetto alla capienza dell'impianto di Enschede. E per questo, in molti hanno visto nella rivendita dei tagliandi una facile fonte di guadagno.