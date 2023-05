Tutto su Fiorentina-Inter. Il premio in denaro, i biglietti, e lo show

La Gazzetta Dello Sport racconta nei dettagli come sarà strutturata la finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter- Il quotidiano annuncia che i biglietti saranno distribuiti tra pochi giorni. Alle due squadre andranno 30mila tagliandi a testa, con i tifosi viola che si troveranno in Curva Sud, e nei settori di Tevere e Montemario. L'evento sarà spettacolare, e sarà trasmesso in tutto il mondo. Con giochi di luci e colori. Le immagini saranno di qualità altissime, e La Lega avrà dei droni per alzare ancora di più la qualità. Le due squadre saranno nella pancia dell'Olimpico per la conferenza stampa. Ma non per la rifinitura, che sarà effettuata nei rispettivi centri sportivi. Il pallone con il quale verrà segnato ogni gol sarà ritirato dal direttore di gara e consegnato a bordo campo a un delegato della Lega che lo doterà di un chip NFC, e sarà acquistabile su alcune piattaforme.