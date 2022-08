Tutto pronto al Castellani, Commisso insieme alla squadra negli spogliatoi (VIDEO)

Manca sempre meno al calcio d'inizio del derby toscano tra Empoli e Fiorentina. Dai social della Fiorentina possiamo vedere un video in cui il Presidente Commisso, come al solito presente al seguito della squadra, si trova negli spogliatoi per caricare i ragazzi a pochi minuti dall'inizio della sfida. Queste le immagini: