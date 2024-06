Tutti vogliono Ikoné: anche l’Ajax prepara l’offerta per il francese

In uscita quello di Jonathan Ikoné è certamente il nome più chiacchierato in casa Fiorentina. Ma oltre alla pista qatariota adesso sembra esserci un'altra pretendente per l'ex Lille. Secondo Fabrizio Romanol'Ajax del nuovo tecnico Farioli starebbe preparando un'offerta di prestito, e considera comunque un rilancio per il francese dopo le annate in chiaroscuro di Firenze. La trattativa potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni...