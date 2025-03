Tutti i presenti alla messa per Barone. Dalla sindaca a Biraghi

Oggi era la giornata del ricordo di Joe Barone, a quasi un anno dalla sua scomparsa. Il dirigente viola ha lasciato un vuoto al Viola Park e in tutta la Fiorentina. In molti erano presenti alla messa in suffragio, ovviamente il colore viola era quello predominante. A partire dalla prima squadra, con al seguito Palladino. A Bagno a Ripoli c'erano anche la Primavera la Femminile e la dirigenza. Presenze anche dal mondo della politica, con la sindaca di Firenze Sara Funaro, il primo cittadino attuale di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, e quello precedente Francesco Casini. Infine un bel ritorno è stato quello di Cristiano Biraghi, che ha salutato tutti i suoi ex compagni.