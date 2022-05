Tutti i goal della stagione della Fiorentina su Radio Bruno

Nel Pentasport di sabato 28 maggio andranno in onda tutti i gol del girone di andata della Fiorentina, con la voce di David Guetta

Come da tradizione, Radio Bruno si prepara a far rivivere ai tifosi viola le emozioni della stagione. Nel Pentasport di domani, sabato 28 maggio, andranno in onda tutti i gol del girone di andata della Fiorentina. Sabato prossimo, invece, verranno trasmesse le reti del girone di ritorno. La voce di David Guetta ripercorrerà tutti i momenti che hanno portato la Fiorentina a tornare in Europa, grazie al 7° posto finale. Appuntamento alle 18 di domani, con la prima parte dei gol viola di questa stagione.