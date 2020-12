Leo Turrini (le sue parole su Ribery), giornalista di Sky Sport è intervenuto al Pentasport:

Mi sembra che ci sia un blocco mentale che condiziona i giocatori della Fiorentina, l’organico non è da zona retrocessione. Immagino che possano esserci delle problematiche a livello psicologico, non è una rosa in grado di lottare per l’Europa League ma sicuramente per arrivare nella zona sinistra della classifica