Turati: “Sottil ha delle qualità uniche, lui lo sa. Deve trovare l’equilibrio”

Il collaboratore tecnico viola su Sottil: "E' un giocatore che per il calcio moderno ha delle qualità uniche. Lui stesso lo sa e lo sanno tutti"

Turati prosegue: "In che modo comunico con Italiano? Io ormai leggo tutte le sue sfaccettature, quindi oramai capisco quando devo dirgli una cosa o quando non gliela devo dire. Perché bisogna essere bravi a capire quando le cose vanno dette e quando no. Sottil? Ho un rapporto particolare con Riccardo, lo conoscevo già da qualche anno. So che è un ragazzo per bene, e soprattutto penso sia un giocatore che per il calcio moderno ha delle qualità uniche. Lui stesso lo sa e lo sanno tutti, deve solo riuscire a trovare l'equilibrio giusto per sé".