Melissano: “Vi spiego il mio lavoro nella squadra di mister Italiano”

Il collaboratore tecnico racconta il suo ruolo all'interno dello staff viola: "Niente giri di parole, con Italiano serve chiarezza"

Stefano Melissano , collaboratore tecnico di Vincenzo Italiano, ha preso la parola attraverso i canali ufficiali della Fiorentina rispondendo ad alcune domande sul suo lavoro: "Mi occupo della parte selettiva dei calciatori insieme al mister, per selezionare i profili più consoni alla richiesta tecnico-tattica del mister. Cerco di prendere delle informazioni sul loro stato d'animo e sulla condizione psicologica, che possono essere di supporto per il mister".

Melissano conclude: "Ognuno ha una precisa caratteristica: riuscire a entrare in connessione con il mister in determinati momenti. Noi dobbiamo essere di supporto per lui tutte le volte che ne ha bisogno. Bisogna essere sempre diretti col mister, essendo lui una persona molto genuina e vera. Non bisogna usare giri di parole, le cose vanno dette direttamente, belle o brutte che siano".