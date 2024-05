TS: “Commozione per l’addio di Italiano. A Firenze lo rimpiangeranno”

"Ieri Italiano non ha parlato, lo farà nel dopo-gara e mercoledì al Viola Park in occasione del Media Day Uefa. Facile immaginare la commozione che lo accompagnerà come il fatto che non pochi a Firenze lo rimpiangeranno". Così Tuttosport presenta la sfida di questa sera, l'ultima di Vincenzo Italiano allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Poi, l'allenatore saluterà il pubblico, Firenze e si preparerà per una nuova avventura. L'obiettivo e centrare la Conference League per togliere ogni tipo di critica su un personaggio che ha diviso non poco la piazza.