“Troppi 95 milioni per il solo Franchi. Ranieri non un cavallo di ritorno”

Nuovo stadio e futuro della panchina viola: ne parla il giornalista de La Nazione Giampolo Marchini

Il giornalista de La Nazione, Giampaolo Marchini, ha parlato a Radio Bruno dei temi caldi di casa Fiorentina: "95 milioni per il solo restyling del Franchi mi sembrano tanti, sarebbe la somma da investire se si vuole riqualificare tutta l'area di Campo di Marte. Abbiamo un'estrema necessità di infrastrutture per raggiungere un nuovo stadio, una struttura che ha un impatto notevole per l'urbanizzazione dell'area.

Ranieri nome caldo? E' un'alternativa, non un cavallo di ritorno ma un tecnico bravo. E non importa se è in là con l'età, basti vedere con la Sampdoria come è riuscito ad incartare la Fiorentina nella partita a Marassi, una lezione che ci ha fatto capire come si dovrebbe giocare".