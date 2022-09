Tris dell’Argentina alla Giamaica: neanche un minuto per Nico Gonzalez

L'albiceleste si è imposta per 3-0 sulla nazionale caraibica, Gonzalez non impiegato

Si è disputata questa notte l'amichevole tra Argentina e Giamaica, con il risultato finale che è stato di 3-0 per la squadra allenata dal CT Scaloni. L'albiceleste ha sbrigato la pratica grazie ad un gol di Julian Alvarez nel primo tempo e una doppietta di Lionel Messi nella ripresa. La curiosità del match per i tifosi della Fiorentina riguarda però Nico Gonzalez. L'attaccante esterno viola non ha infatti disputato neanche un minuto, non figurando neppure tra gli uomini in panchina.