Trevisani: “Senza Vlahovic la Fiorentina avrebbe fatto la stagione del Parma”

Trevisani parla del grande andamento di Vlahovic

Il telecronista di Sky Sport Riccardo Trevisani è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare l'andamento della squadra viola: "Nella Fiorentina ho rivisto cose buone, non solo Vlahovic. Nel suo contorno si erano perse le tracce dei suoi compagni, ho rivisto bene anche Milenkovic, Pezzella e Amrabat. Secondo me la Fiorentina non può ripartire così però, è una squadra da ricostruire a partire dall'allenatore. Salvezza? Lo Spezia ha degli sprizzi importanti, a loro ho visto fare partite che mi fanno sembrare strana la retrocessione. Il Benevento è la squadra che vedo peggio, Inzaghi ha fatto un miracolo a tenere la squadra lontana dalla salvezza per tutta la stagione. Non sono stupito da Vlahovic, lo vidi in un Fiorentina-Monza di Coppa Italia, persi la testa per lui due anni fa. E' migliorato con il piede destro e con la testa, ha anche aggiunto cattiveria. Fa tanto lavoro e segna in una squadra che fatica a vedere la porta. Prandelli è stato risolutivo con Dusan e ha consegnato alla Fiorentina un attaccante che ha già salvato la stagione. Senza i suoi gol la Fiorentina avrebbe rischiato di fare la stagione del Parma. Gol di Morata? Secondo me cercava il cross, non calcia neanche da davanti la porta. Gattuso? Fossi nel Napoli non me lo farei scappare, non è uno che cerca alibi. Per me ha fatto un lavoro strabiliante, se fossi la Juventus ci farei un pensiero, figuriamoci la Fiorentina. La viola è una squadra che deve giocare bene, non si possono vedere cinque persone, è una squadra che per la sua storia deve proporre un certo tipo di calcio".