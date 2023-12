Trevisani: “Prima di Italiano la viola era inguardabile. Perchè lo si critica?”

Come sempre Riccardo Trevisani non usa mezze misure. L'opinionista loda così l'operato di Italiano alla Fiorentina

"Italiano arriva a Firenze quando la Fiorentina gioca un calcio rivoltante. La squadra non segna nemmeno con le mani, che arrivava tra il sedicesimo e il diciassettesimo posto. Che viene da salvezze rocambolesche. Poi arriva lui e fin da subito lotta per la zona Champions, e se non gli cedono Vlahovic arriva tra le prime 4. Lo scorso anno fa due finali, e quest'anno gli mancano 3 punti per essere tra le primissime. Io faccio davvero fatica a comprendere le critiche verso di lui."