Trasloco Fiorentina: un’opzione toscana sta affrontando problemi seri

Il tema stadio dovrà dare delle risposte anche sul fronte trasloco. Infatti, la Fiorentina dovrà decidere dove andare giocare nei due anni in cui il Franchi sarà "sotto i ferri". Un'opzione era proprio lo stadio omonimo del Siena che sta passando momenti pessimi. Infatti, l Comune di Siena ha comunicato di non aver ricevuto nessuna richiesta di sottoscrizione del cronoprogramma dei lavori relativi allo stadio “Artemio Franchi”. Entro il 28 marzo doveva arrivare una risposta per quanto riguarda i lavori di adeguamento antisismici dell'impianto. Adesso il Siena potrebbe ritrovarsi in guai grossi. Lo riporta il sito "La Casa di C".