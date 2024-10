Trasferta a San Gallo: daspo per due ultras della Fiorentina

Due ultras della Fiorentina di 16 e 24 anni, sono stati arrestati dalla polizia cantonale lo scorso 24 ottobre a San Gallo. I due giovani, arrivati in Svizzera per seguire la gara di Conference League, sono accusati di possesso di materiale pirotecnico in violazione della legislazione federale sulle armi, trovato durante i controlli all'ingresso dello stadio. I due tifosi sono stati rimessi in libertà, esclusi dalla Svizzera e accompagnati alla frontiera il giorno il seguente con prosecuzione del processo a loro carico. Ad entrambi è stato conferito il daspo di 3 e 4 anni. Lo riporta Tvsvizzera.it