Trasferta a Poznan, charter per i tifosi a 350 euro: i dettagli

Potrebbero essere molti i tifosi viola che seguiranno la Fiorentina a Poznan nella gara di andata dei Quarti di finale di Conference League (in programma giovedì 13 aprile). La caccia ai voli è iniziata subito dopo il sorteggio e adesso è stato organizzato da ATF e ACCVC anche un volo charter. Il programma prevede andata e ritorno da Bologna alla Polonia dalla mattina alla sera (notte) del 13 aprile. Il prezzo è di 350 euro, e non è comprensivo del costo del biglietto per la partita. Qui sotto i dettagli: