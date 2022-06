Tramvia e Viola Park, ci siamo. Al via gli espropri del comune di Bagno a Ripoli

Il comune di Bagno a Ripoli ha comunicato "l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio" per la realizzazione della linea tramviaria Piazza della Libertà-Bagno a Ripoli, una linea che riguarda in maniera diretta anche e soprattutto il Viola Park. L'istituzione guidata dal sindaco Francesco Casini, dunque, inizia a muovere concretamente i primi passi verso un aspetto fondamentale per il completo successo del progetto relativo al nuovo centro sportivo della Fiorentina, ovvero il trasporto tranviario. Come comunicato dal comune di Bagno a Ripoli, "il Comune si impegna ad attivare le procedure urbanistiche, approvative e di acquisizione delle aree necessarie per garantire la realizzazione delle opere (comprese nel proprio territorio comunale) nei tempi e con modalità concordate con il Comune di Firenze, soggetto attuatore delle opere". Tra i soggetti coinvolti ed a cui verranno espropriati alcuni terreni, spiega poi quiantella.it, ci sono l’hotel Villa Olmi (circa 2.000 metri quadrati), la famiglia Guicciardini (quasi 1.000 metri quadrati) e la stessa Fiorentina per 133 metri quadrati.