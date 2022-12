Tra la Fiorentina e Amrabat si inserisce una squadra spagnola: pronta un’offerta

Non solo il Liverpool, un'altra squadra si inserisce alla corsa per Amrabat. Pronta un'offerta dalla Spagna

Ormai Amrabat piace a tutti. Le sue prestazioni stanno stupendo molte squadre d'Europa. Nelle ultime ore, il Liverpool è parsa la squadra più interessata al centrocampista del Marocco, ma non solo.Infatti, come riportato da Elconfidencial.com una squadra spagnola sarebbe pronta per far recapitare un'offerta alla società viola. Si tratta del Siviglia, dove Monchi ha visto in Amrabat le caratteristiche di Busquets.