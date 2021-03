Tosto: “Fiorentina, serviranno sei o sette anni per diventare forte”

Il doppio ex di Fiorentina e Genoa Vittorio Tosto è intervenuto a Lady Radio:

Fiorentina? La situazione parte da lontano, dall’ingresso della nuova proprietà. Il grande entusiasmo che sta prendendo piede in una piazza difficile e che è figlia del calcio storico. A Firenze non c’è equilibrio: o bene bene o male male. Bisogna dare fiducia e tempo a uno come Commisso che è intenzionato a lasciare un segno. Credo che la Fiorentina potrà essere forte fra sei o sette anni grazie agli investimenti nelle infrastrutture.