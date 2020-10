Tosto: “Almeno sette squadre più consolidate della Fiorentina. Callejon? Lo schiererei…”

Vittorio Tosto, ex difensore viola, oggi dirigente e procuratore, ha parlato a Radio Bruno: “È nella piena normalità questo inizio di campionato della Fiorentina. Si è tutto spostato in avanti di un mese, ma è come fosse calcio d’agosto, ci vorranno altre 6-7 partite per fare una valutazione più precisa. Callejon in Serie A ha dimostrato di essere sempre affidabile e con un rendimento alto, in una grande piazza, con allenatori e moduli diversi. Fa della sua forza atletica la sua forza tattica, è sempre posizionato bene in entrambi le fasi, ma è ovvio che dà il meglio di sé negli ultimi venti metri. È più lucido in fase offensiva se gli fai coprire trenta metri di campo e non sessanta. Serie A? Sulla carte ci sono almeno sette squadre con basi più consolidate della Fiorentina. Per lo scudetto vedo Juventus, Inter, Napoli e Atalanta, subito dopo ci sono Lazio e Roma, poi Sassuolo con Fiorentina e Torino”.

***Valcareggi pronostica: “Castrovilli su, Biraghi giù. Fiorentina in Europa e Vlahovic in doppia cifra”