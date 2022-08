Torreira: “L’addio un dolore mai provato. Non ho potuto parlare con Commisso”

"L'addio alla Fiorentina? Sono successe tante cose che mi sono dispiaciute moltissimo. Non voglio entrare in polemica con nessuno, anche perchè sono ancora in contatto con l'allenatore e i miei ex compagni. Ho fatto di tutto per restare a Firenze, mi ero innamorato della città e della squadra. Come ho detto ai miei familiari e ai miei amici, nessuna decisione nella mia carriera mi aveva toccato tanto come questa. Ho trascorso tanti giorni a Firenze in estate e ho cercato di parlare con il presidente, ma non c'è stata la possibilità, ho un buonissimo rapporto con Pradè e non ho avuto problemi neanche con Barone, che però ha avuto delle divergenze con il mio agente. C'è stata una questione economica, ma anche qualcos'altro. Ormai è acqua passata ma voglio che i tifosi sappiano che sarei voluto restare ed è stato molto doloroso andare via".