Torino su Vanoli, il Napoli ha scelto Pioli. A Italiano rimane solo il Bologna

Fermi tutti, non è questo il momento di parlare del futuro. Perché prima dell'addio di Vincenzo Italiano, la Fiorentina potrebbe avere un trofeo in più in bacheca. Intanto però il domino degli allenatori sta prendendo via e quello della Viola è al centro di mille voci. Secondo Gianlucadimarzio.com, il Torino avrebbe scelto Vanoli per la panchina. L'attuale allenatore del Venezia è il profilo più raggiungibile, visto che Italiano sembra davvero complicato come obbiettivo visto i tempi e l'interesse di altri club. La Gazzetta dello Sport invece, soffermandosi sul Napoli, conferma Stefano Pioli come primo obiettivo della panchina azzurra e di De Laurentiis. Già pronto un contratto a 2,5 milioni. E allora, dove andrà Vincenzo Italiano? L'ultima squadra disponibile sembrerebbe il Bologna, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto.