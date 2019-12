Torino-Fiorentina, i convocati di Montella: Chiesa c’è, out Ribery e Boateng

Sono 23 i giocatori viola convocati da mister Vincenzo Montella per la sfida in programma domani pomeriggio in casa del Torino. Recupera Federico Chiesa, mentre restano fuori gli infortunati Ribery, Pezzella e Boateng. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Cerofolini, Dragowski, Terracciano;

DIFENSORI: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti;

CENTROCAMPISTI: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Pulgar, Zurkowski;

ATTACCANTI: Chiesa, Eysseric, Ghezzal, Pedro, Sottil, Vlahovic.