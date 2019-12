Rebus tattico per Montella: ecco le tre possibili versioni della sua Fiorentina

Vincenzo Montella, come riportato dal Corriere dello Sport, sta preparando la squadra alla difficile trasferta di Torino. Sotto lo sguardo attento di Commisso, che non si perde un allenamento, sta compiendo gli ultimi esperimenti prima di sciogliere gli ultimi dubbi, di modulo e formazione. L’ormai canonico 3-5-2 prevederebbe la conferma di Ceccherini accanto a Milenkovic e Caceres, con Dalbert sicuro del posto e Lirola e Venuti a giocarsi una maglia. A centrocampo i favoriti sono Dalbert, Pulgar e Benassi a supporto di Chiesa e Vlahovic. Le alternative sono il 4-3-3 ed il 4-3-1-2, con il possibile inserimento di uno tra Sottil e Ghezzal e lo spostamento di Castrovilli in ruolo maggiormente offensivo, quasi da trequartista.