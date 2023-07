Torelli e intensità: il ritiro della Fiorentina entra nel vivo. Tre gli assenti

Continua la preparazione in casa Fiorentina in vista della prossima stagione. Al Viola Park la squadra viola sta intensificando la fase dell'allenamento. In particolare oggi, Italiano ha svolto un esercizio utile per il pressing e per il centrocampo. In un torello di 5 giocatori, Castrovilli e Bonaventura sono stati inseriti nel mezzo per riuscire a recuperare il pallone. Il fattore particolare è stata l'intensità. Italiano ha più volte sottolineato la fase di pressione e di recupero. Per quanto riguarda gli assenti, Sottil lavora a parte. Così come Terzic e Jovic.