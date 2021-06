Toni su Ribery: “Nessuno lo ha più chiamato, ci è rimasto male”

L'ex bomber viola: "Ribery si aspettava più chiarezza dalla Fiorentina. Antognoni? Molte bandiere vengono prese solo per far felici i tifosi"

"L'ho sentito in queste ore ed è molto dispiaciuto di questa cosa, lui voleva rimanere alla Fiorentina e proseguire. Stava aspettando ancora una chiamata da Commisso o da Barone per sapere il suo futuro, credo non abbia sentito più nessuno. Secondo me bisogna parlarci con i giocatori ed essere corretti nei rapporti, anche se si hanno piani diversi. Franck ha dato tanto in questi due anni e si aspettava più chiarezza, che qualcuno lo chiamasse e gli dicesse come stanno le cose".