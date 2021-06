VN – Ribery si offre alla Lazio. “No, grazie”

Contatti nelle ultime ore tra l'entourage di Ribery e la Lazio. Ma l'idea non convince

Finisce oggi l'avventura di Franck Ribery alla Fiorentina. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il club viola ha deciso di non rinnovare il contratto del francese, che vorrebbe però continuare a giocare in Italia. Secondo quanto abbiamo raccolto, nelle ultime ore l'idea Ribery è stata proposta alla Lazio da parte di alcuni intermediari, ma la risposta è stata negativa. Il club biancoceleste non ritiene il 38enne francese funzionale al nuovo corso targato Sarri. E TONI RIVELA: "FRANCK SI ASPETTAVA ALMENO UNA TELEFONATA"