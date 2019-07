Toni consiglia: “Per Chiesa spero in una soluzione ideale per tutti. Simeone? Gli serve un’altra punta”

Intervenuto a Lady Radio, Luca Toni ha parlato del suo passato in viola e delle situazioni relative ad alcuni elementi della Fiorentina, in particolare Federico Chiesa (CHE OGGI HA PARLATO DEL SUO FUTURO):

Chiesa? È uno dei più forti d’Italia, oltre che un ragazzo molto giovane e intelligente. Penso che l’ideale sia trovare una soluzione che possa accontentare tutti, perché è anche vero che tenerlo scontento sarebbe controproducente per tutti. Dainelli? Sono contento del suo ritorno, perché servono elementi come lui che conoscono la piazza e hanno indossato a lungo quella maglia. Simeone? Senza dubbio siamo di fronte a un buon attaccante, ma non ha mai dimostrato di saper arrivare a segnare 20 gol. Penso che necessiti di un’altra punta accanto. Llorente, che è stato accostato alla Fiorentina, non è certo finito ma bisogna capire se ha voglia di mettersi in gioco in una piazza così.