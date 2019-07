Chiesa: “Il futuro? Non ci sono problemi, ma le decisioni sono rimandate”

Federico Chiesa, intervistato da Class CNBC direttamente da Wall Street, ha parlato anche del suo futuro (OGGI MOLTO CHIACCHIERATO) oltre che della nuova maglia:

La maglia è migliorata anche a livello di performance, sono contento di averla indossata. Attualmente penso ad allenarmi e a tornare in forma, poi parlerà con la società e poi tratteremo tutte le questioni del caso attorno a un tavolo ma non ci sono problemi perché siamo una grande famiglia. Le decisioni sono rimandate, ma non c’è alcun problema.