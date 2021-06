Toldo: “Dragowski? Ha gli occhi della tigre. E’ un portiere da Fiorentina”

Le parole dell'ex n° 1 viola, dall'arrivo di Gattuso al ruolo del portiere che è cambiato

L'ex portierone viola Francesco Toldo ha parlato a Radio Bruno di come è cambiato il ruolo del portiere nel corso degli anni e del momento che sta attraversando la Fiorentina: "Gattuso? E' una persona diretta, son felice che venga a Firenze (a meno di clamorosi retrofront). Non è uno che si prende alibi e scuse, spero che il pubblico lo aiuti perché Firenze è difficile, soprattutto quando le condizioni economiche non possono essere le stesse dei grandi club.