Toldo: “Centro sportivo unico, i ragazzi qui diventeranno uomini”

"Sono in un centro sportivo unico. La preparazione una volta aveva un’impronta, oggi con questo centro sportivo niente viene lasciato al caso. Sono stati davvero bravi, qui da ragazzino ti fanno diventare uomo. La Fiorentina mi manca perché sono stato qui dai 23 ai 30 anni, eravamo ai Campini ad allenarci e dovevamo passare in mezzo ai tifosi per andare ad allenarsi, subendo l’umore della gente in base ai risultati della partita precedente”.