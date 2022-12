Tmw: Pradè potrebbe lasciare a fine stagione, Burdisso legato a lui

Come si evolve l'area tecnica della Fiorentina in vista della prossima stagione?. Se ne occupa TMW che parte da Vincenzo Italiano, il cui futuro non sembra essere in dubbio. Ha rinnovato il contratto in estate e la sua testa al momento è solo a Firenze. Di tutt'altro tenore invece la situazione di Daniele Pradè. Questo di gennaio potrebbe essere davvero l'ultimo mercato della sua esperienza 2.0 a Firenze. E di conseguenza andrebbe rivalutata anche la posizione all'attuale direttore tecnico Nicolas Burdisso.