Tifosi viola scortano la squadra verso il Franchi. Cori e incitamento alla squadra

Come riporta Radio Bruno, un gruppo di tifosi viola si è ritrovato nei pressi di Villa Olmi, sede del ritiro prepartita della Fiorentina, per incitare la squadra e accompagnarla verso il Franchi, dove è arrivata da pochi minuti. Nonostante le difficoltà di classifica, anche oggi il cuore pulsante del tifo viola non ha voluto far mancare il suo appoggio alla squadra per una gara chiave come quella contro il Verona di Juric.

