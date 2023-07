Tifosi al Viola Park, dal 20 luglio ne sapremo di più. Il problema del “Curva Fiesole”

Settimana prossima sapremo (finalmente) quando i tifosi viola potranno entrare al Viola Park, seguire magari qualche allenamento e gli eventi che si terranno nella nuova casa della Fiorentina, come amichevoli o altro. Il prossimo 20 luglio, infatti, è prevista la riunione della commissione pubblico-spettacolo, che dovrà appunto prendere la decisione finale rispetto a questo tema. Intanto durante il sopralluogo di questa mattina dei giornalisti è emersa una problematica riguardante lo stadio "Curva Fiesole", l'impianto da 3000 posti su cui la società di Rocco Commisso punta molto. Purtroppo appena dietro la struttura, adiacente al campo da gioco, esiste un muretto vincolato, alto circa due metri, dalla rilevanza storica secondo la soprintendenza e che quindi durante i lavori non è stato possibile rimuovere. Questo complica lo svolgersi di determinati eventi, magari a pagamento, proprio all'interno del "Curva Fiesole", essendo il muretto in questione troppo basso per garantire che da fuori non si veda quello che accade all'interno.