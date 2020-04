Thereau: “Ho il contratto in scadenza, sto riflettendo. Pioli una persona top”

Il viola Cyril Thereau, attraverso una diretta Instagram con la società USD Rivoli, ha parlato così del suo futuro e non solo:

Fra poco mi scade il contratto, sto riflettendo su cosa fare: nulla è deciso. Stagione più bella? La terza al Chievo, avevo avuto tante possibilità di andare in squadre importanti, ma con Sartori non era mai facile trattare. Udinese? Tre anni importanti, non giocavo da centrale. Del Neri? Persona top, succeda che a volte parlasse friulano e non si capiva ma era divertente. Allenatore nel cuore? Molti bravi, legame buono con Corini. Ma anche Del Neri e Pioli persone top. Il 77? L’ho scelto per mio fratello, 7×11. Scudetto? Vorrei che lo vincesse la Lazio per cambiare ma penso che poi, vincerà proprio la Juve, sono abituati a vincere certe partite. Champions? Basta non vinca il PSG, il Marsiglia l’ha vinta ed è l’unica cosa che ha in più, rispetto a loro. Messaggio a tutti i ragazzi? Di divertirsi giocando, non si deve pensare solo al professionismo da piccoli. Anche da grandi si dimentica il divertimento perché c’è la pressione.