TG Rai: contrasti Italiano-Torreira la causa dell’addio all’uruguaiano

L'addio di Lucas Torreira alla Fiorentina? I motivi, dietro alla scelta del club viola, di sicuro ci sono, e magari in futuro verranno pure spiegati. Secondo l'edizione toscana della TG Rai, ad esempio, la causa scatenante del non-riscatto dell'uruguagio sarebbe un pesante litigio avvenuto tra il centrocampista sudamericano e Vincenzo Italiano al termine di una delle sconfitte pesanti subita nella parte finale di stagione. Da lì il rapporto tra i due si è fortemente incrinato, tanto da portare la società gigliata a non propendere per il riscatto del cartellino dall'Arsenal.