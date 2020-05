Tesser scherza con Castrovilli: “Dovevo venire a vederti io per farti segnare…”

Attilio Tesser, ex tecnico della Cremonese dove ha militato Gaetano Castrovilli, ha inviato un video-saluto tramite Sky Sport al talento della Fiorentina (LEGGI LE SUE PAROLE):

Ciao Gaetano, complimenti, non mi meraviglio di tutto quello che stai facendo. Bastò quel gol alla seconda di campionato a farmi vedere la tua classe. In Serie A c’è voluto un po’ di più, sono dovuto venire io a San Siro per farti segnare… Bravo!